تفاصيل سعر الفائدة على الشهادات ذات آجال 3 سنوات في 13 بنكًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تواصل البنوك العاملة في مصر طرح شهادة ادخار بآجال 3 سنوات وبفائدة ثابتة، رغم وجود منافسة شرسة مع شهادة ذات سعر الفائدة 18% المطروحة في بنكي الأهلي ومصر.

وقرر بنكا الأهلي ومصر منذ أسبوعين، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بداية من الاثنين بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة الرئيسية، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل الشهادات ذات آجال 3 سنوات وسعر الفائدة في 13 بنكًا.

1-البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11% سنويا يصرف العائد شهريا.

2-بنك مصر: يطرح شهادة أجل 3 سنوات تحت اسم "القمة" بفائدة سنوية 11% ويصرف العائد عليها شهريا.

3-البنك الزراعي المصري: يقدم شهادة الحصاد بفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

4-ميد بنك: يقدم شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 11.25% ويصرف العائد مقدما بدورية شهرية.

5-بنك HSBC: يقدم شهادة ادخار ثلاثية بفائدة سنوية 10% ويصرف العائد شهريا.

6-البنك العربي الأفريقي الدولي: يقدم شهادة ادخار ثلاثية تتراوح الفائدة عليها بين 10.5% سنويًا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي، و10.8750% سنويًا على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

7-بنك التعمير والإسكان: يقدم شهادة التعمير أجل 3 سنوات بعائد سنوي يتراوح بين 10.50% سنويًا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويًا لدورية العائد ربع السنوي، و11% سنويًا لدورية العائد نصف السنوي.

8-بنك أبوظبي الأول: يقدم شهادة ثلاثية بعائد يتراوح بين 10% سنويًا يصرف شهريًا، و10.25% سنويًا يصرف بشكل ربع سنوي، و10.5% سنويًا يصرف كل سنة.

9-بنك القاهرة: يقدم شهادة ادخار ثلاثية تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 10.25% سنويًا على دورية العائد الشهري، و10.5% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي.

10-بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): يقدم شهادة ثلاثية تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 10.5% سنويا يصرف العائد شهريا، و10.75% سنويا يصرف العائد كل 3 شهور.

11-بنك الإسكندرية: يقدم شهادة ثلاثية تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 10% سنويا يصرف العائد شهريا، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة.

12-البنك التجاري الدولي: يقدم شهادة ثلاثية تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 9.5% يصرف العائد شهريا، و9.75% يصرف العائد كل ربع سنة، و10% سنويا يصرف العائد كل 6 شهور.

13-البنك العقاري: يقدم شهادة ادخار بفائدة ثابتة تتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع سنوي.