الفراخ بـ40 جنيها والحمام بـ85.. وارتفاع أسعار الدواجن واللحوم أول رمضان في أسيوط (فيديو صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير: محمود عجمي

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بثًا مباشرًا، من داخل "سوق رياض" لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة ومحال بيع الدواجن واللحوم في أسيوط؛ في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وارتفعت أسعار أسعار الدواجن واللحوم نسبيًا في أسيوط، وسجل سعر الدواجن البيضاء 40 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر الدواجن البلدية 50 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الأرانب 55 جنيهًا، والبط 45 جنيهًا للكيلو، والحمام 85 والديك الرومي 70 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم الطازجة بين 160 جنيهًا.

وأرجع التجار وأصحاب المحال والباعة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم نتيجة إقبال الأهالي على الشراء في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفواكه في سوق أسيوط، وسط زحامًا شديدًا من المواطنين على شراء مستلزماتهم اليومية من سلع غذائية وخضر وفاكهة، وسجل كيلو الفلفل الحار 20 و25 جنيهًا، وكيلو البطاطس بين 6.5 جنيهات، وكيلو الطماطم بين 5 و6.5 جنيهات، وكيلو الليمون 16 جنيهًا، وكيلو البصل الأحمر بين 3.5 جنيهًا، وكيلو الكوسة ما بين 8 و 10 جنيهات".

وأكد عدد من التجار أن أسعار الخضروات تفاوتت، ويتراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، والبسلة10جنيهات، والجزر بين 5 و6.5جنيهات، فيما تراوحت أسعار البرتقال 8 جنيهات، والفراولة بين 10 و12 جنيهًا، والتفاح 20 جنيهًا، والموز 10 جنيهات والثوم 4 جنيهات و الباذنجان 8 جنيهات والجوافة 12 جنيهًا".

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز ومسئولي التموين، تكثيف الرقابة والحملات لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، ومنع محاولات التجار رفع أسعار السلع الغذائية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية؛ مؤكدا على أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين.