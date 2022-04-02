اقتصادها يتعافى.. “موديز” تعدل نظرتها المستقبلية لجنوب إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكنت جنوب إفريقيا من النهوض مجدداً باقتصادها بعد الركود الذي تزامن مع الإغلاق العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تعديل نظرتها الاقتصادية لجنوب إفريقيا من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن تحسن التوقعات المالية للبلاد سيساعد الحكومة على العمل على استقرار عبء ديونها على المدى المتوسط.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني في بيان، أن الوضع المالي لجنوب إفريقيا تعافى بشكل ملحوظ من تداعيات الوباء بفضل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة والتطورات الخارجية الإيجابية.

وأبقت “موديز” على التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا عند “Ba2″، الذي يعد درجة غير استثمارية، وذلك اعتمادًا على وضع القطاع المالي في البلاد، الذي يشكل مخاطر محدودة للمستثمرين المحليين.

ووفقًا لتوقعات “موديز”، يبدو أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستقر عند حوالي 80% على المدى المتوسط.

وكان القطاع المالي في جنوب إفريقيا في وضع سيئ حتى قبل جائحة “كورونا”، وتدهورت الأوضاع خلال 2020 بعد أن أضر الانكماش الاقتصادي بإيرادات الحكومة، لكن الوضع المالي تحسن منذ ذلك الحين بفضل ارتفاع أسعار صادرات البلاد.