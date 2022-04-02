أوكرانيا.. كييف مستعدة لكافة السيناريوهات وتحذير من كارثة الألغام

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 12:38 مساءً

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي صفارات الإنذار في عدة مدن أوكرانية، صباح اليوم السبت.

وأشارت إلى أن المعارك الصعبة لم تأت بعد، بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني، فلوديمير زلينسكي، لافتًا إلى أن السلطات الأوكرانية تحاول تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة التي يقطن بها آلاف العائلات.

ولفتت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن كييف مستعدة لكافة السيناريوهات، بحسب بيان للرئاسة الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد صعوبة الوضع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن جيش بلاده يتعامل بحذر مع الهجمات الروسية.

وحذر من أن القوات الروسية المنسحبة تخلق “كارثة كاملة” خارج العاصمة، لأنها تترك ألغاما عبر “الإقليم بأكمله”، بما في ذلك حول المنازل والجثث.

وحذر زيلينسكي مع تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث أوقفت القوات الروسية عمليات الإخلاء لليوم الثاني على التوالي.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حذر خلال اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدن الأوكرانية التي تتعرض للقصف، بينما شدد على ضرورة تنفيذ الممرات الإنسانية في المناطق التي تشهد تصعيدًا مثل ماريبول.

ومن جانبه، اتهم الكرملين الأوكرانيين بشن هجوم بطائرة “هليكوبتر” على مستودع وقود على الأراضي الروسية.

ونفت أوكرانيا المزاعم الروسية حول الانفجار الناري.

وأعلن الجيش الأوكراني في المقابل أنه استعاد 29 منطقة سكنية في منطقتي كييف وتشرنيهيف.