عمدة كييف: معركة ضارية تجري في شمال وشرق العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن معارك ضارية تجري في شمال وشرق المدينة المحاصرة منذ بدء العمليات الروسية في البلد الجار قبل نحو شهر ونصف الشهر.



وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الوضع في العاصمة لا يزال خطيرا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا الأسبوع الجاري لاتفاق بشأن خفض التعصيد في العاصمة الأوكرانية خلال مباحثات في تركيا.

وأعادت روسيا نشر قواتها وسحبت تشكيلات قتالية من محيط العاصمة.

وشكا مسؤولون أوكرانيون من استمرار القصف الروسي للعاصمة، لكنهم أكدوا إعادة الانتشار الروسي.

ومع بدء العملية العسكرية الروسية وصلت القوات الروسية إلى تخوم كييف من الغرب والشرق والشمال، لكنها لم تتمكن من إحكام حصارها للعاصمة.

وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان السيطرة على بعض المواقع الاستراتيحية في عمليات كر وفر.