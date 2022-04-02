أرقام جديدة لخسائر العمليات العسكرية حول حرب روسيا وأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، عن أرقام جديدة خاصة بالعمليات العسكرية المستمرة بين الطرفين منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.



وزارة الدفاع الروسية، أكدت في بيانها اليومي المتعلق بعمليتها الخاصة في أوكرانيا، استهداف مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة.

وبحسب موسكو، فقد تم تدمير مستودعات الوقود في مصفاة كريمنشوك، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، لافتة إلى أن "المستودعات" كانت تقوم بإمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية.

وخلال الفترات الليل، أسقطت القوات الروسية مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية

وأوضحت أن قوات تابعة لإقليم دونيتسك الانفصالي تتقدم في محور نوفوباخموتوفكا وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية.

وأضاف البيان: "قواتنا دمرت 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة".

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أن نحو 158طفلا قتلوا وأصيب أكثر من 254 آخرين منذ العملية الروسية، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوكراني على فيسبوك.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية: "هذه البيانات ليست نهائية وأنه يتم التحقق منها في المناطق المحتلة مؤقتا ، وتحديدا في مدينة ماريوبول وداخل مناطق معينة في كييف وشيرنيهيف ولوهانسك".

وتضررت 869 مؤسسة تعليمية في الهجمات والقصف الروسي، من بينها 83 أصابها دمار شامل في البلاد، بحسب التقرير.

ووفقا للتقرير ، لحقت أضرار بأكثر من 80 مؤسسة خاصة بالأطفال بما في ذلك مستشفيات ومدارس للموسيقى ومؤسسات رياضية وأخرى للتأهيل ومراكز شباب ومكتبات.

كانت المخابرات العسكرية البريطانية، قالت اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه كييف عن توافقها مع موسكو بشأن فتح 7 ممرات إنسانية خلال اليوم لإجلاء المدنيين.