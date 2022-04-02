شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تدمير عشرات الأهداف العسكرية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا تدمير 67 هدفا عسكريا آخر، في أحدث هجماتها الصاروخية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مستودع للبنزين والديزل بالقرب من مدينة "كريمينشوك" التجارية والصناعية، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة ، كييف، صباح اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن مطارين عسكريين توقفا عن العمل، بالقرب من مدينة "بولتافا" وبالقرب من مدينة دنيبرو.

وذكر إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه تم إطلاق الصواريخ من سفن حربية وطائرات.