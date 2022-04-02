أميركا تلغي سياسة ترحيل المهاجرين

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستلغي قراراً يتعلق بالصحة العامة تم فرضه بسبب جائحة كوفيد وينص على الطرد الفوري للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن ما يسمى أمر الصحة العامة الذي فرضته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" سيرفع الشهر المقبل.
وأضاف مايوركاس في بيان "القرار 42 لا يزال سارياً حتى 23 مايو (آيار)، وحتى ذلك الحين ستستمر وزارة الأمن الوطني في طرد الأفراد البالغين والعائلات عند الحدود الجنوبية الغربية".
وينص القرار 42 الذي كان سارياً منذ مارس (آذار) 2020 على طرد البالغين غير المصرح لهم والوحدات العائلية ممن وصلوا إلى الحدود البرية للولايات المتحدة، وعدم السماح لهم بتقديم طلب اللجوء من أجل الحماية من انتشار كوفيد-19.
وقال مايوركاس إنه يتم نشر مزيد من ضباط الحدود "لمعالجة الوافدين الجدد وتقييم طلبات اللجوء وإخراج غير المؤهلين للحماية بسرعة".
ويقول المدافعون عن المهاجرين إن القرار 42 أصبح منتهي الصلاحية مع انحسار الوباء ويشكل تعارضا مع الاتفاقيات الدولية التي تسمح للأشخاص بطلب اللجوء.
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