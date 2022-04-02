القبض على متهم بتزوير سند عقاري قيمته 100 مليون دينار في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة 100 مليون دينار شمال العاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن مفارزها "بمكتب الكاظمية تمكنت من القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة 100 مليون دينار عراقي، وبيعه لأحد المواطنين في منطقة الصابيات شمال العاصمة بغداد، حيث تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق أحكام المادة 290 من قانون العقوبات".



وأشار بيان المديرية إلى أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

