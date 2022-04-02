انت الان تتابع خبر نجوى كرم تُفاجئ أحد معجبيها في مكان عمله.. ردة فعل غير متوقعة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فاجأت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أحد معجبيها في مكان عمله، بمناسبة "أول نيسان"، مؤكدة أن "أول نيسان مش كذبة".