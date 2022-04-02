رئيس 'الفيفا' يصدم الجزائريين حول امكانية إعادة المباراة امام الكاميرون (فيديو)

وفشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى مونديال قطر بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مصطفى تشاكر" في العاصمة الجزائر، الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر، علما بأن منتخب الجزائر فاز ذهابا بهدف دون رد.وأفاد الاتحاد الجزائري في بيان بعد المباراة، بأنه طالب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بإعادة مباراة الإياب الفاصلة ضد الكاميرون، جراء ما وصفه بـ"التحكيم الفاضح"، مؤكد تصميمه "على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه، وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

كما طالب الاتحاد الجزائري بفتح تحقيق من قبل هيئات "الفيفا"، لتسليط كل الضوء على التحكيم في المباراة المذكورة.



ولكن رئيس "الفيفا"، فاجأ الجميع في رده على سؤال بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، حيث قال "لا علم لي بهذا الطلب".