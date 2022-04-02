تعرف على طقس مصر في أول رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد الطقس في مصر أول أيام شهر رمضان المبارك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على مختلف الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد. وتسجل درجات الحرارة 36 درجة في القاهرة الكبرى، وترتفع في جنوب الصعيد لتصل إلى 41 درجة.

بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وباردا ليلا على جميع الأنحاء، وأضافت الأرصاد أن الرياح ستكون معتدلة على أغلب الانحاء، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

وتكون الرياح نشطة على الإسكندرية ومحافظات جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية. ويكون الجو محملاً بالأتربة في القاهرة ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت الأرصاد إلى انكسار الموجة الحارة الحالية بدءا من الأحد، على أن تعاود الحرارة الارتفاع مرة أخرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لتصل درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد إلى 43 درجة وتكون في القاهرة 36 درجة.

من جانبها قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة المصرية للأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع الماضي شهدت البلاد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يصل الارتفاع إلى ذروته، السبت، إذ تزيد علىأمس 3 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت غانم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه خلال فترات الليل تتراجع درجات الحرارة بشدة، ليصل الفارق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى لأكثر من 15 درجة، ويكون الطقس خلال ساعات الليل باردا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تظهر في الساعات المتأخرة من الليل وتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، كما يوجد خلال ساعات النهار أتربة عالقة قد تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على مدار اليومين المقبلين، الأحد والإثنين، حيث تنخفض الحرارة بشكل طفيف ومؤقت لتسجل ما بين 31 و32 درجة، ثم تعود للارتفاع مجددا بشكل تدريجي، وتكون ملحوظة مع نهاية الأسبوع لتصل العظمى لـ37 درجة في القاهرة.