لإجلاء سكان من مناطق محاصرة.. أوكرانيا تعتزم فتح 7 ممرات إنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانيإيرينا فيريشتشونك، إنه من المقرر فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة اليوم السبت.



وأضافت أن هذه الممرات تشمل واحداً لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول، وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المتعاونين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا جنوب البلادLمن العمل مع المحتلين.

وفي رسالة الفيديو التي يوجهها يومياً، قال زيلينسكي إن "تحمل المسؤولية عن مثل هذا التعاون أمر لا يمكن تجنبه"، وتشير معلومات أوكرانية إلى أن روسيا تحاول تشكيل إدارات موالية لموسكو في المناطق المحتلة.

وباللغة الروسية، خاطب زيلينسكي آباء الشباب في روسيا الذين تم تجنيدهم في الخدمة العسكرية في أول أبريل(نيسان) الجاري، وقال "احموا أبناءكم، يتعين على الآباء فعل كل شيء لحماية أبنائهم من الجيش، هناك خطر كبير أن يتم إرسالهم إلى الحرب في أوكرانيا وهو موت مؤكد للعديد من الشباب الصغير".

وأكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني حرر مؤخراً العديد من البلدات المحتلة في شمال البلاد، لكنه حذر السكان الذين فروا من العودة إلى الوطن سريعاً، قائلاً إن "خطر وقوع هجمات قصف لا يزال قائماً"، وأشار إلى أن العديد من المنازل لا تزال ملغومة.