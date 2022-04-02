الولايات المتحدة الامريكية تفرض جولة جديدة من قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة جولة جديدة من قيود التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا حيث أضافت 120 كياناً، معظمها شركات لها صلات بالجيش، إلى قائمة الجهات الممنوعة فعلياً من الحصول على التكنولوجيا الحيوية.



وجاءت إضافة وزارة التجارة الأمريكية هذه الكيانات عقب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة لإضعاف الجيش الروسي منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وقالت وزارة التجارة إن الإجراء الذي اتُخذ يهدف إلى "إضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية في روسيا وروسيا البيضاء وغيرها من القطاعات الاستراتيجية رداً على الهجوم الروسي الوحشي على سيادة أوكرانيا".

وقال البيت الأبيض إن ذه القيود ستساعد في منع التكنولوجيا والبرمجيات من الوصول إلى القطاعات العسكرية في روسيا وبيلاروسيا.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان "يجري عزل هذه الأطراف بشكل فعلي عن المدخلات الضرورية لاستمرار حرب بوتين".