الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.



وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريباً.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول رفض الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها و من أي الدول ستأتي.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) عن التعليق لرويترز. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن الدبابات ستسمح لأوكرانيا بشن هجمات بالمدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في منطقة دونباس الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

وقالت الصحيفة إنها أول مرة في الحرب تساعد فيها الولايات المتحدة في نقل دبابات.