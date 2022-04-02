الرئيس الأوكراني يحذر "المتعاونين" في الأماكن الخاضعة لسيطرة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المتعاونين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا جنوب البلادL من العمل مع المحتلين.



وفي رسالة الفيديو التي يوجهها يومياً، قال زيلينسكي إن "تحمل المسؤولية عن مثل هذا التعاون أمر لا يمكن تجنبه"، وتشير معلومات أوكرانية إلى أن روسيا تحاول تشكيل إدارات موالية لموسكو في المناطق المحتلة.

وباللغة الروسية، خاطب زيلينسكي آباء الشباب في روسيا الذين تم تجنيدهم في الخدمة العسكرية في أول أبريل(نيسان) الجاري، وقال "احموا أبناءكم، يتعين على الآباء فعل كل شيء لحماية أبنائهم من الجيش، هناك خطر كبير أن يتم إرسالهم إلى الحرب في أوكرانيا وهو موت مؤكد للعديد من الشباب الصغير".

وأكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني حرر مؤخراً العديد من البلدات المحتلة في شمال البلاد، لكنه حذر السكان الذين فروا من العودة إلى الوطن سريعاً، قائلاً إن "خطر وقوع هجمات قصف لا يزال قائماً"، وأشار إلى أن العديد من المنازل لا تزال ملغومة.