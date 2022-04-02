في انفجار قذيفة.. مقتل 5 أطفال بإقليم هلمند الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر مسؤولون بإقليم هلمند جنوب شرق أفغانستان أن 5 أطفال قتلوا وأصيب اثنان آخران فى انفجار قذيفة مدفعية من مخلفات الحرب.



وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع أمس الجمعة، في مقاطعة "مارجا" فى هلمند، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وانفجرت القذيفة بينما كان أطفال مشغولون باللعب بها.

ومازالت قذائف المدفعية والصواريخ التى لم تنفجر تودي بحياة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال سنويا بمختلف أنحاء أفغانستان.

وقلص المجتمع الدولي بشكل كبير من عدد مشاريع إزالة الألغام بمختلف أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك، لا يزال العدو الخفي للبشر يقتل ويصيب أشخاصاً.