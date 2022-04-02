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مدن في جنوب أوكرانيا تتعرض لقصف من القوات الروسية.. إليك ما حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استمر القتال العنيف في أجزاء من أوكرانيا في وقت مبكر اليوم السبت، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط صواريخ روسية على العديد من المدن في جنوب البلاد.

 

وفي مدينة دنيبرو، سمع دوي انفجارين أو ثلاثة انفجارات ليل فجر السبت، حسبما ذكرت بوابة أوكراينسكا برافادا، نقلاً عن الإدارة المحلية.

 

كما قصفت القوات الروسية المنطقة المحيطة بمدينة كريفي ريه. وقال قائد الإدارة العسكرية المحلية أوليكسندر ويلكول إن النيران اشتعلت في محطة للوقود.

 

ومثل كل التقارير من مناطق القتال، لم يتم التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

 

كما تعرضت مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود لقصف بالصواريخ مساء أمس الجمعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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