زعماء العالم العربي والإسلامي يتبادلون التهاني بمناسبة حلول رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تبادل العديد من زعماء العالم العربي والإسلامي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعد إعلان عدد من الدول عن ثبوت رؤية الهلال أمس الجمعة، ليكون اليوم السبت أول أيام رمضان.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه "حرصا من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار".

كما أعلنت الرئاسة المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برقيات التهنئة لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم"، معربا في برقياته "لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات".

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية"، معربا عن "تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة".

ولفتت "وام" إلى أن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بعثا برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية".

كما أفادت "كونا" بأن "أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، تبادل برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك".

كما تبادل معظم زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية التهاني فيما بينهم بمناسبة حلول شهر رمضان، معربين عن تمنياتهم بالخير والسلام لشعوبهم.