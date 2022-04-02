هاريس تؤكد أن الولايات المتحدة لا تهتم بتغيير السلطة في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، أن الولايات المتحدة لا تهتم بتغيير السلطة في روسيا، وأن ذلك لا يعد هدفا لواشنطن.



وردا على سؤال صحفي عما إذا كان بإمكانها إبداء رأيها بشأن "بقاء بوتين" قالت: "لا، إسمع، دعني أوضح ... لسنا مهتمين بتغيير ... (السلطة) وهذه ليست سياستنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ختام زيارته إلى وارسو في نهاية الأسبوع الماضي أن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارا لروسيا" وأن الزعيم الروسي "لا يمكنه البقاء في السلطة". وأوضح البيت الأبيض لاحقا أن بايدن لم يدع لتغيير السلطة في روسيا. كما اشتكى بايدن نفسه من التفسير الخاطئ لتصريحاته الأخيرة وخاصة حول العسكريين الأمريكيين وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وتغيير السلطة في روسيا. وقال إنه كان هناك تفسير خاطئ لكلماته في جميع الحالات الثلاث: فلم يقصد تغييرا في سياسة الولايات المتحدة بشأن مسألة تغيير السلطة في روسيا، ولم يقل أن الجيش الأمريكي سيذهب إلى أوكرانيا، وأنه لم يهدد للرد بالأسلحة الكيمياوية إذا تم استخدامها في أوكرانيا.