روسيا تحذر بريطانيا: أسلحتكم ستصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

حذرت روسيا بريطانيا من استهداف الأسلحة التي تنوي ارسالها إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن هذا العتاد قد يصبح أهدافا مشروعة.

فقد أكد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين اليوم السبت أن أنظمة المدفعية بعيدة المدى والأنظمة المضادة للسفن التي وعدت بها لندن كييف، ستصبح أهدافًا مشروعة للقوات الروسية إذا تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية.

وتأتي تصرريحات السفير الروسي مع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب على خلفية النزاع في أوكرانيا، لا سيما مع تأكيد الدول الغربية وقوفها بقوة إلى جانب كييف ودعمها بالسلاح.

أكثر دموية

كما شدد في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، على أن تلك الأسلحة والإمدادات تزيد الوضع سوءا، وتفاقم القتال وتجعله أكثر دموية

وأشار إلى أن الأسلحة التي ذكرها مؤخرا وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عالية الدقة وستفاقم النزاع، لذا ستعتبر هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة إذا عبرت الحدود الأوكرانية.

وجهة نظر مغلوطة!

أما في يتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض، وسط تأكيدات بريطانية يومية بهزيمة القوات الروسية، فأجاب كيلين بشيء من السخرية، قائلا: “يبدو أن لندن تكون رأيها عما يجري في أوكرانيا حصريا، استنادا إلى تقارير وزارة الدفاع الأوكرانية الشديدة الإيجابية والتفاؤل”!

كما ألمح إلى التغطية الإعلامية البريطانية للعملية الروسية، موضحا أن كافة الخرائط التي تنشرها الصحف والمجلات تعتمد حصرا على مصادر أوكرانية.