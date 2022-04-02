5 دول عربية وإسلامية لم تصّم اليوم السبت

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

بدأ شهر رمضان المبارك اليوم السبت في معظم الدول العربية، إضافة إلى تركيا والبوسنة، بينما تحل أولى أيامه الأحد، في سلطنة عمان والأردن والمغرب وإيران وإندونيسيا، وفق بيانات رسمية.

وقد أعلنت كل من “السعودية وقطر ومصر والإمارات والبحرين والكويت العراق وليبيا والسودان واليمن ولبنان وسوريا والجزائر وتونس والصومال وتركيا والبوسنة وفلسطين” أن السبت هو غرة شهر رمضان المبارك للعام 2022 .

وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، كتبه الله على المسلمين أياماً معدوداتٍ يمتنع فيه المسلم عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى.

صلاة التراويح

وأدى المصلون اليوم الجمعة أول صلاة تراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي بالمدينة المنورة والحرم المكي في مكة المكرمة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ففي المدينة المنورة، توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية.

كما أدَّى المصلون أول صلاة تراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، وسط تكامل الخِدْمَات لضيوف بيت الله الحرام.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، أن السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قد عقدت جلسة مساء اليوم الجمعة للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان.