قصف صاروخي روسي يستهدف عدة مدن وسط أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس منطقة بولتافا الأوكرانية إن الصواريخ الروسية قصفت مدينتين في وسط البلاد في وقت مبكر اليوم السبت ودمرت بنية تحتية ومبان سكنية.

وكتب دميتري لونين في منشور على الإنترنت: “بولتوفا: قصف صاروخ إحدى منشآت البنية التحتية خلال الليل، كريمنشوك: العديد من الهجمات على المدينة في الصباح”.

وفي وقت لاحق ذكر لونين أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أصابت منشأتين للبنية التحتية في بولتافا، في حين كشفت معلومات مبدئية أن ثلاث طائرات للعدو هاجمت المنشآت الصناعية في كريمنشوك.

وأشار إلى أنه لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأنباء.

وفي منطقة دنيبرو في جنوب غرب البلاد قال فالنتين رسنيتشنكو حاكم المنطقة في منشور على الإنترنت إن الصواريخ قصفت منشأة للبنية التحتية مما أدى إلى إصابة شخصين وأحدث دمارا كبيرا.

وأضاف أن محطة وقود في مدينة كريفيي ريه تعرضت للقصف، مما تسبب في حريق.

وقعت إصابات جراء انفجارات قوية وحرائق اندلعت في منطقة سالتوفكا الواقعة شمال شرق مدينة خاركيف.

وكان عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو قال أمس الجمعة إن معارك “ضخمة” تدور شمال وشرق كييف بين قوات بلاده والقوات الروسية، وحذر السكان الفارين من العاصمة من مغبة العودة إليها بشكل سريع.