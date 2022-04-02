البنتاغون: سنواصل دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 9:34 صباحًا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في بيان “هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة”.

وأضاف كيربي: “قرار تقديم مساعدات أمنية إضافية لكييف يؤكد التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، لافتا أن المساعدات الأمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر والطائرات المسيرة والذخيرة.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتقديم مساعدات إضافية لدعم قدرات لأوكرانيا.

وتابع: سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة العدوان الروسي.

دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول رفض الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها ومن أي الدول ستأتي.