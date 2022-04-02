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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً بدرجات الحرارة يصل إلى 38 درجة مئوية! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق خلال اليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت إلى أن بعض المحافظات تصل فيها درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
وأظهرت جداول الهيئة التي وردت لـ الخليج 365، أن "طقس العراق في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".
واشارت إلى أن "ثلاث محافظات ستسجل درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، وهي البصرة وذي قار وميسان".
وأدناه جداول الهيئة كاملةً:
واشارت إلى أن "ثلاث محافظات ستسجل درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، وهي البصرة وذي قار وميسان".
وأدناه جداول الهيئة كاملةً: