الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعاً بدرجات الحرارة يصل إلى 38 درجة مئوية!

وأظهرت جداول الهيئة التي وردت لـ الخليج 365، أن "طقس العراق في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

واشارت إلى أن "ثلاث محافظات ستسجل درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، وهي البصرة وذي قار وميسان".



وأدناه جداول الهيئة كاملةً: