اول تعليق من مدرب كندا بعد قرعة كأس العالم

وأوقعت القرعة، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الجمعة، المنتخب الكندي بالمجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا والمغرب وكرواتيا.

وقال هيردمان: "ستكون فرصة أخرى لنظهر أنه منتخب كندي جديد. سنخوض فعاليات هذه المجموعة بلا خوف، ونحن نعلم أننا بنينا فريقا على ثقافة الإصرار. سنكن هادئين ولسنا خائفين".