مدرب كوستاريكا: يمكننا تحقيق ما نريد

وتحتاج كوستاريكا للفوز على نيوزيلندا في الملحق يوم 14 حزيران للتأهل للمونديال، للالتحاق بالمجموعة الخامسة.

وقال سواريز، في تصريحات نشرها الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم من قطر، حيث كان يحضر القرعة: "لاعبو المنتخب يغلب عليه الاتحاد والتماسك، وهم أقوياء. الفريق يمكنه تحقيق ما يريده".



وأضاف: "لطالما نفكر بجدية في فعل الصواب في المباراة القادمة والتأهل، وبعدها الاجتهاد بشكل أكبر لكي نصبح أبطالا، وجعل البلاد في مكانة أفضل".

وعن فرق المجموعة، علق: "المنتخبات الأوروبية ستكون هي المرشحة، واليابان منتخب سريع للغاية وخفيف ومنضبط".

وطالب المدرب الجماهير بمساندة المنتخب في الملحق، والثقة في قدرة اللاعبين على "تحقيق ما يريدونه".