صور.. هكذا هنأ نجوم الفن متابعيهم بحلول شهر رمضان

بغداد - ياسين صفوان - سيرين عبد النور

ظهرت سيرين عبد النور معتمدة إطلالة رمضانية، وإرتدت عباءة طويلة باللون الأسود مع نقشة باللون الذهبي.

وعلقت سيرين عبد النور على المنشور متمنية صيام مبارك على محبيها، وقالت: "صيام مبارك احبائي، رمضان كريم".حلا شيحةحرصت الممثلة المصرية حلا شيحة، على تهنئة الجمهور ومتابعيها بحلول شهر رمضان.حيث نشرت صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ،وظهرت حلا شيحة بالحجاب وسجادة الصلاة وعلقت قائلة : "‏رمضان مبارك عليكم".نانسي عجرمشاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على نهنئة الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وكتبت نانسي عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي منشوراً قالت فيه: "بتمنى شهر رمضان يحمل معه الخير والسلام وراحة البال لكل محتاج رمضان كريم عليكن وعكل اللي بتحبوهن!‎..رمضان كريم".

باركت الفنانة اللبنانية إليسا للمتابعين والجمهور بحلول شهر رمضان من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وكتبت :"كل سنة وإنتو بألف خير ويكون شهر مبارك عليكن جميعا وعلى عيلكن، الله يعطينا بركة هالشهر بالصيام والصلا وجمعة الإفطار والسحور تا نستعيد شوي من فرح الإيام الصعبة".تامر حسنينشر الفنان تامر حسني على وسائل التواصل الاجتماعي دعاء يودع فيه شهر شعبان ويستقبل شهر رمضان الكريم وعلق الفنان المصري على المنشور قائلاً: "دعاء بسيط جميل لكن معانيه كبيره و عظيمه يلا يا جماعه كلنا نقوله و ندعي كتير اوي لبعض و لنفسنا و لأهالينا و لكل الناس و الدعوه المعينه اللي نفسك فيها قولها كتير لحد بعد المغرب و ربنا يستحيب مننا كلنا يارب و ان شاء الله الساعه ٦ بالظبط كليب اغنية رمضان كريم نازل كل رمضان و انتوا بخير.