انت الان تتابع خبر السومرية تنشر مواعيد وجدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأهلت 4 منتخبات عربية إلى مونديال قطر 2022، وهي منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، إضافة إلى السعودي والمغربي والتونسي، والعدد قابل للزيادة حال تخطى منتخب الإمارات عقبة أستراليا ومن ثم بيرو في الملحق العالمي، خلال شهر يونيو المقبل.وجرى سحب قرعة كأس العالم 2022، مساء أمس الجمعة في الدوحة، وأسفرت عن مواجهات متباينة بالنسبة للمنتخبات العربية.

فقد أوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الأولى، إحدى أسهل المجموعات، إلى جانب كل من الإكوادور والسنغال وهولندا.

مواعيد مباريات منتخب قطر في كأس العالم 2022

قطر – الإكوادور، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022

قطر – السنغال، يوم 25 نوفمبر

هولندا – قطر، يوم 29 نوفمبر.



في المقابل، سيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، وهي إحدى أقوى المجموعات، إلى جانب كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي:

الأرجنتين – السعودية، يوم 22 نوفمبر 2022

بولندا – السعودية، يوم 26 نوفمبر 2022

السعودية – المكسيك، يوم 30 نوفمبر 2022

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة، ليواجه نظيره الفرنسي، حامل لقب بطل العالم، إضافة إلى المنتخب الدنماركي، والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الأول، ملحق آسيا أمريكا الجنوبية (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، وبالتالي قد تشهد هذه المجموعة مواجهة عربية في حال تأهل الإمارات.

مواعيد مباريات منتخب تونس:

الدنمارك – تونس، يوم 22 نوفمبر 2022

تونس - (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، يوم 26 نوفمبر 2022

تونس – فرنسا، يوم 30 نوفمبر 2022

في حين سيلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، وسيواجه فيها المنتخبين الكبيرين البلجيكي والكرواتي، إضافة إلى منتخب كندا، الذي تأهل لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم منذ مونديال المكسيك عام 1986.

مواعيد مباريات المغرب في كأس العالم 2022

المغرب – كرواتيا، يوم 23 نوفمبر 2022

بلجيكا – المغرب، يوم 27 نوفمبر 2022

كندا – المغرب، يوم 1 ديسمبر 2022.

