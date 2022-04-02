إيران تعلق على هدنة اليمن 'الرمضانية'

بغداد - ياسين صفوان - رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، بمبادرة الممثل الأممي الخاص لليمن بتعليق العمليات العسكرية لشهرين والسماح بدخول السفن الحاملة للغذاء والوقود وإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء.



وقال خطيب زاده، إن "وجهة نظر إيران داعمة للحل السياسي والإنساني في اليمن"، مضيفاً: "على أعتاب شهر رمضان المبارك، نتمنى أن نشهد تحسنا في الأوضاع الإنسانية وتبادلا كاملا للأسرى والمعتقلين بين أطراف الصراع في هذا البلد".



وأشار إلى أن "ذلك يحصل من خلال إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار وقف إطلاق النار.. لتشكل هذه الخطوة أرضية لبدء مبادرة سياسية في سبيل حل الأزمة".

