بقيمة 300 مليون دولار.. أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أمس الجمعة، إنها ترغب في تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كجزء من حزمة المساعدات التي تقدمها لها.



وسوف تشمل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة طائرات مسيرة متنوعة وأنظمة صواريخ ومركبات مدرعة، وذخيرة وأجهزة رؤية ليلية وأنظمة اتصالات آمنة وأسلحة آلية، وإمدادات طبية وتوفير صور الأقمار الصناعية التجارية.

وقد تعهدت الحكومة الأمريكية بالفعل بتقديم 1.65 مليار دولار من المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية ضد جارتها.

ومنذ بدء العام الماضي، بلغت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا 2.3 مليار دولار.

وقال البنتاغون إن "الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتوفير قدارت جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية".