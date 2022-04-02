الصين لا تتعمد التملص من العقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال دبلوماسي صيني كبير اليوم السبت، إن الصين لا تتحايل عمداً على العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية، طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتملص من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.



وقال المدير العام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ للصحفيين، إن "الصين تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا".

أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، أن الاقتصاد الروسي "محاصر" بسبب العقوبات الغربية، معتبراً أن الانتعاش القوي الحالي للروبل لا يعني الكثير.

وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم كشف هويته إن "روسيا محاصرة وهي في طريقها لتصبح اقتصاداً مغلقاً، وروسيا واحدة من أقل البلدان تجهزاً في العالم للعمل كاقتصاد مغلق" لأنها تعتمد بشكل كبير على صادراتها من المواد الخام.

وأضاف أن روسيا تعاني تداعيات "وخيمة" من جراء العقوبات الغربية التي فرضت عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، مشيراً إلى "ارتفاع التضخم الذي سيتفاقم أكثر، والركود العميق الذي سيزداد سوءاً".

وقدّر المسؤول الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع الصحافيين أن الاقتصاد الروسي قد ينكمش بنسبة 10% هذا العام.

كما قلل من تأثير الانتعاش القوي الأخير للروبل الذي استعاد مستواه قبل بدء الغزو عند 86 روبلاً للدولار رغم العقوبات المالية الصارمة ضد روسيا.

واعتبر المسؤول في وزارة الخزانة أن التضخم المرتفع في روسيا يعني أن الروبل "آخذ في الضعف".

كما أشار إلى فرض روسيا قيوداً صارمة لحماية عملتها، وهو ما يفسّر حسب رأيه سعر الصرف المعروض.

وأكد المسؤول الأمريكي الكبير أنه يلاحَظ حالياً نشوء سوق سوداء للروبل في روسيا.

وتوقع أن تزداد المبادلات غير الرسمية للعملات وتصبح أوضح، ما سيسمح بحساب سعر صرف يختلف عن السعر المطروح في السوق الرسمية.