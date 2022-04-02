بعد احتجاجات عنيفة.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راغاباكسا حالة الطوارئ العامة في كل أنحاء البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.



وقال راغاباكسا في بيان بالجريدة الرسمية، إنه اتخذ هذا القرار لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش يوم الخميس خارج مقر إقامة راغاباكسا في إحدى ضواحي العاصمة كولومبو.

واعتقلت الشرطة 53 شخصاً وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها أمس الجمعة لاحتواء احتجاجات متفرقة اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والسلع الأخرى.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعاً مستمراً للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.

واستنزفت الجائحة صناعة السياحة المربحة في البلاد وتحويلات العاملين في الخارج وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راغاباكسا خلال حملته الانتخابية عام 2019.

وتشهد سريلانكا نقصاً في السلع ومستوى مرتفعاً من التضخم بعد أن خفضت البلاد بشدة قيمة عملتها الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحالفاً من 11 حزباً حث راغاباكسا على حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مع جميع الأحزاب لمعالجة الأزمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود بالقرب من منزل راغاباكسا يوم الخميس بعد أن أضرمت النار في عدد من سيارات الشرطة والجيش.