حركة طالبان تفرج عن معتقلين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أفغانستان أفرجت عن أمريكي ومقيم في الولايات المتحدة كانا معتقلين هناك وقال أحدهما إنهما كانا يشاركان في الإغاثة لإنسانية عندما ألقت طالبان القبض عليهما.



وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان إن سيف الله رءوف، وهو مواطن أمريكي ومن بين أفراد الاحتياط في سلاح البحرية الأمريكي، وأنيس خليل، الذي يحمل بطاقة الإقامة الخضراء، كانا "قيد الاعتقال بغير وجه حق" وإنهما في قطر في انتظار السفر إلى الولايات المتحدة.

وجاء إخلاء سبيلهما في ظل علاقات فاترة بين الولايات المتحدة وطالبان والتي ازدادت تعقيداً بعد قرار طالبان بمنع تلميذات المدارس الثانوية من العودة إلى فصول الدراسة.

جاء ذلك بعد مرور نحو ثمانية أشهر على سيطرة طالبان على كابول إثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاماً.