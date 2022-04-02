شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبات أمريكية على كيانات متصلة بتطوير صواريخ كورية شمالية.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت الولايات المتحدةعقوبات مالية جديدة على خمس كيانات كورية شمالية متّهمة بأنها على "ارتباط مباشر" بتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف الوزارة المكلّفة تطوير صواريخ كورية شمالية وأربعة من "فروعها".

وخرقت كوريا الشمالية اواخر مارس (آذار)، تعليقها الاختياري منذ عام 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.