الجيش الأوكراني يستعيد بلدة قرب كييف.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف امس، إن القوات الأوكرانية استعادت البلدة من القوات الروسية.



وقال في مقطع مصور خارج مقر بلدية بوتشا فيما يبدو "سيُذكر 31 مارس في تاريخ بلدتنا، باعتباره يوم تحريرها من القوات الروسية".

ذكرت مصادر أوكرانية أنه جرت عملية تبادل أخرى للأسرى بعد أكثر من 5 أسابيع من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك على فيس بوك اليوم الجمعة، إن الجانب الروسي أطلق سراح 71 جندياً أوكرانياً و15 جندية أوكرانية من الأسر وتلقت في المقابل نفس العدد من جنودها. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقبل في البداية.

ومضت فيريشتشوك تقول، "أخاطب كل مواطنينا الذين لا يزالون في الأسر.. نحن سنقاتل من أجل كل فرد منكم! وسنعيد الجميع إلى الوطن. استمروا على مثابرتكم وتصميمكم!".

وجرى بالفعل العديد من عمليات تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين في الأسابيع القليلة الماضية. وفي منتصف مارس (آذار)، أفرج الجانب الروسي عن عمدة مدينة مليتوبول المختطف، وفقاً لمصادر أوكرانية، في مقابل إطلاق سراح 9 مجندين روس.