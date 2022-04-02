قيس سعيد : إن حل الأزمة السياسية في البلاد لن تنفرد بها جهة واحدة بل سيقوم على الحوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التونسي قيس سعيد امس بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن حل الأزمة السياسية في البلاد لن تنفرد بها جهة واحدة بل سيقوم على الحوار.



وأضاف سعيد، أنه رفض إجراء محادثات مع من حاولوا إسقاط الدولة والذين نهبوا ثروات الشعب.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد اتفق مع سعيد على أنه ستكون هناك "تشاركية" في رسم مستقبل تونس.

وعقب استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل، التقى سعيد أيضاً مع منظمة الصناعة والتجارة إضافة الى عميد المحامين، مشدداً على ضرورة أن يكون الحوار منطلقاً من نتائج الاستشارات عبر الإنترنت.

وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن حل الرئيس سعيد البرلمان هذا الأسبوع. كما تعاني تونس مصاعب اقتصادية كبيرة بسبب شح الموارد المالية مما يهدد بانهيار المالية العامة للبلاد.