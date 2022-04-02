تعهد أوروبي بإعادة بناء أوكرانيا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، خلال زيارة إلى كييف الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيساهم في إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.



وذكرت ميتسولا في مؤتمر صحافي مع رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك: "سنساعدكم في إعادة بناء مدنكم وبلداتكم عندما تنتهي هذه الحرب غير المشروعة وغير المبررة والتى لاداعى لها".

وتقوم ميتسولا بزيارة كييف نيابة عن البرلمان الأوروبي تضامناً مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وفي منتصف مارس (آذار)، زار رؤساء حكومات جمهورية التشيك وبولندا وسلوفينيا لكييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.