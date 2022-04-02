وزارة التجارة الأمريكية تضيف 120 كيانا في روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد كيانات روسية وبيلاروسية في إطار العقوبات بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت 120 كيانا في روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات.

وأوضحت الوزارة أن الكيانات معظمها شركات مرتبطة بالجيش وتم إضافتها إلى قائمة الجهات التي تم فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.

وفي إطار الدعم لأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في بيان: "هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بسبب العمليات العسكرية ضد أوكرانيا تحقق نجاحا ولا بد من زيادتها.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه يود أن تقف الصين، التي لم تفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب أوكرانيا.

وهذه العقوبات ليست الأولى جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، ففي وقت سابق فرضت واشنطن حزمة عقوبات على أشخاص وكيانات بروسيا جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي.

والخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا على 13 فردا و21 كيانا.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني حينها، إن نطاق العقوبات على روسيا توسع ليشمل قطاعات الفضاء والبحرية والإلكترونيات.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية ستحاول إيجاد أسس جديدة لمعاقبة بلاده، وروسيا يجب أن تهدف للاحتفاظ بالوظائف وإيجاد أخرى جديدة.