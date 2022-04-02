​توقعات شهر أبريل.. الأرصاد: الحرارة الأعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الحالة الجوية لشهر أبريل عام 2022 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية، من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل في الفترة من 2017 إلى 2021، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر أبريل

توقعت الأرصاد، أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر أبريل 2022 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

كما أنه من المتوقع ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة درجة الحرارة العظمى اثناء ساعات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ليسود طقس حار معظم فترات النهار.

كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى تدريجيا ليسود طقس مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، ويزداد نشاط منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي) مما يؤدي إلى تكون حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر أحيانا على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يزداد نشاط المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الحدود الغربية للبلاد مما يؤدي إلى إثارة الرمال والاتربة وتكون العواصف الترابية احيانا وهو ما يعرف برياح الخماسين ومعها تنخفض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

ونصحت هيئة الأرصاد، بمتابعة النشرات اليومية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفي حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف يتم اصدار تحذيرات جوية قبل حدوثها بوقت كافي.