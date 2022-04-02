​ دمغ الذهب باليزر وقرار بشأن سلع التموين.. الحكومة تكشف حقيقة 5 شائعات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات خلال الأسبوع الماضي، منها شائعة دمغ الذهب باليزر، وتدشين صفحات جديدة لوزارة المالية، في إطار سياسة الحكومة للرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد الخليج 365 الـ5 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

1- دمغ الذهب بالليزر لحصر المالكين ورفع الدعم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدًا لرفع الدعم التمويني عنهم.

2- تسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين.

3- تعاقد هيئة البريد مع شركات شحن جديدة ومنحها العلامة التجارية

نفى المركز مع الهيئة القومية للبريد المصري،ماتردد حول تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.

4- طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية داخل منافذ "أمان"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، غير صحيح.

5- إقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، دون ضوابط محددة لإقامتها.