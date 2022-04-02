اميركا ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع الى اوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 7:58 صباحًا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول رفض الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها ومن أي الدول ستأتي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل “مساعدة أمنية” لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان إن “هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب” التي شنتها روسيا.

وأضاف “الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الغزو غير المبرر والمتعمد من جانب روسيا”.

تشمل حزمة المساعدات الجديدة أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار “كاميكاز” من طراز “سويتشبليد”، إضافة إلى طائرات درون خفيفة من طراز “بوما”.