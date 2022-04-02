قيس سعيد يبشر بـ"فجر جديد" في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيس سعيد يبشر بـفجر جديد في تونس

السبت 2 أبريل 2022

الخليج 365

بشر الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة بمناسبة شهر رمضان، شعبه، بفجر جديد، في ظل فترة سياسية واقتصادية صعبة.



وقال سعيد في كلمته: "هذا الشهر هو شهر التقوى وتطهير النفوس، وعلى الصائم أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والكذب".

وأكد أن شهر رمضان ليس فرصة لمزيد من غلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار بل هو شهر العمل.

وتابع: "بدأنا اليوم وعزمنا ليلة هذا الشهر ولن يثنينا شيء عن عزمنا في تطهير البلاد والمضي قدما في بناء جمهورية جديدة، استنادا إلى الاستشارة الوطنية (استطلاع شعبي) والحوار الوطني الذي سيجرى مع الصادقين والثابتين والوطنيين".

ومضى قائلا: "هلّ هلال رمضان وسيهل بعده شهر شوال وسيهل على الشعب هلال جديد سيصل إلى ليلة التمام وسيشرق فجر جديد على تونس"، في إشارة إلى وقوفه أمام تمرد الإخوان التي حاولت إعادة البرلمان المنحل للحياة.

ومضى قائلا: "اللهم ما أفسدته سنوات الظلام الحالكة يصلحه شهرك المعظم".

وأعلنت تونس، الجمعة، ثبوت رؤية هلال رمضان، وأن يوم غد السبت 2 أبريل/نيسان أول أيام شهر رمضان 1443هـ-2022م.

وفي وقت سابق اليوم، جرى استدعاء راشد الغنوشي، رئيس إخوان تونس بصفته رئيس البرلمان المنحل، للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة.