بالصور.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات في الحامول بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع الباعة الجائلين المفترشين للشوارع، والأرصفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتصدي للاشغالات تزامنًا مع أول ليلية في شهر رمضان المبارك.

وتضمنت أعمال الحملة إزالة المفروشات التي تعيق حركة السير، وتحجب الرؤية، لمنع التكدس المروري، وتيسير حركة المرور للمارة، والسيارات لعدم التكدس المروري، ورفع الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة بمنطقة دوران أبو النور، وشارع العاشر من رمضان ، وأمام مجمع المواقف.

رافق رئيس المدينة في الحملة أيسر عبد الرحيم، نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، ورؤساء القرى، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول.