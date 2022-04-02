أوكرانيا: القوات الروسية تواصل انسحابها من منطقة كييف

الشارقة - اميمة ياسر - قال الحاكم الإقليمي لمنطقة كييف آلكسندر بافليوك، إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من منطقة كييف بشمال أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا.

وأضاف الحاكم - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - أن أوكرانيا تراقب حركة طوابير من المركبات الروسية بأحجام مختلفة، والتي غادرت قرية هوستوميل.

ومن جانبه، أكد فياتشيسلاف تشاوس حاكم تشيرنيهيف شمال أوكرانيا أن القوات الروسية المهاجمة بدأت بالانسحاب من المنطقة لكنها لم تغادر بالكامل بعد، وأن بعض القوات الروسية لاتزال في المنطقة، لافتا إلى أن الضربات الجوية والصاروخية مازالت ممكنة الحدوث في المنطقة.