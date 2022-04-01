شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يقول إنه أحبط هجوما صاروخيا روسيا على «أوديسا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية الحيوية في ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.

وفي وقت سابق قال الحاكم مكسيم مارتشينو إن ثلاثة صواريخ أصابت منطقة سكنية وإن ضحايا سقطوا جراء ذلك.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني الجنوبية في منشور على فيسبوك "حاول العدو بطريقة غادرة قصف منشآت البنية التحتية الحيوية التي يمكن أن يكون تدميرها خطيرا على السكان المدنيين... بفضل التصدي الذي تم في وقته وبشكل فعال لم تصب الصواريخ الأهداف التي حددها العدو".