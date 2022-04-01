شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يطالب بحل مشكلة العاملين بشركة الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمذكرة ثالثة استكمالًا للمذكرتين الأولى والثانية لمجلس الوزراء، لحل مشكلة العاملين بشركة الملاحة البحرية، وذلك بعد قيام شركة الملاحة المصرية البحرية بإصدار شيكات بقيم مالية مخالفة للمدد التأمينية للعاملين، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الخاص بمطالب العاملين بالشركة والمرسل الى وزارة قطاع الأعمـال مـن السيد الأستاذ وزير القوى العاملة برقم (57) بتـاريخ 2022/2/15.

وجاء رد مجلس الوزراء على المذكرة الثانية بالتأكيد على ارسال الخطاب لوزارة قطاع الاعمال للافادة والعرض على رئاسة الوزراء.

وطالب النائب محمد اسماعيل في المذكرة بسرعة تنفيذ طلبات العمال الموجودة بمحضر التفاوض وحل مشاكل تلك الأسر المتضررة التي فقدت مصدر دخلها الوحيد خصوصا مع اقتراب شهر رمضان و عدم صرف اى مرتبات لهم منذ 3 اشهر في ظل ظروف معيشية صعبة.