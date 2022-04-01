شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتجاه الاشتراكى فى الإبداع والنقد بالصحافة المصرية".. كتاب جديد لوجدى زين الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر عن دار المعارف كتاب جديد للكاتب الصحفى الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، يحمل الكتاب عنوان الاتجاه الاشتراكى فى الإبداع والنقد فى الصحافة المصرية خلال الفترة من 1952 إلى 1967.

وفيه يتحدث الدكتور زين الدين عن الاتجاه الاشتراكي في الإبداع والنقد خلال الحقبة الناصرية، ويتضمن الكتاب إطاراً منهجياً لمبررات إجراء هذه الدراسة، إضافة إلى تمهيد يشمل الواقعية الاشتراكية مفهومها وفلسفتها، والواقعية الاشتراكية في مصر من 1952 إلى 1967.

كما يتضمن الكتاب أربعة فصول، شمل الفصل الأول الواقع الاشتراكي السياسي والاجتماعي والفكري خلال الفترة من 1952 إلى 1967، ويضم الفصل عدة مباحث.



غلاف الكتاب

أما الفصل الثاني فبعنوان «الاشتراكية وجدلية العلاقة بين الصحافة والإبداع النقدي خلال الفترة المدروسة».

أما الباب الثاني فيضم فصلين. حمل الفصل الأول منهما الواقعية الاشتراكية في النقد خلال الفترة من 1952 إلى 1967. أما الفصل الثاني فحمل عنوان «الملامح الاشتراكية السياسية والثقافية والفكرية والنقدية للكاتب الكبير والمفكر محمود أمين العالم».

كما تضمن الكتاب جانباً تطبيقياً شمل عدة مباحث، وهي: الأدب بين الصياغة والمضمون وثلاثية الرفض والهزيمة، إضافة إلى دراسات أخرى عن لويس عوض وسلامة موسى وألفريد فرج ونعمان عاشور.