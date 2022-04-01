السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.​