300 طقم رياضي وهدايا.. تكريم الفائزين في مهرجان "بي العرب" الرياضي بالمنوفية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

نظم شباب قرية "بي العرب" التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، نهائي دورة لكرة القدم والتي بدأت قبل شهر ونصف، تشيجعًا للناشئين والشباب على ممارسة الرياضة ومحاربة التدخين، وذلك بحضور عدد كبير من العائلات وأولياء أمور الأطفال المشاركين بالحدث الذي جاء قبل ساعات من شهر رمضان المبارك.

قدم منظموا المهرجان الرياضي عدد 300 طقم رياضي وجوائز عينية آخرى، جرى توزيعها على المشاركين بالحدث فيما شارك أكثر من 260 من الشباب والبراعم، وتقرر تكريم الفرق الفائزة مساء اليوم.

وأشاد الأهالي ببساطة وحُسن تنظيم المهرجان، فضلاً عن توجيه الدعوة للجميع ليشهدوا يومًا ترفيهيًا، رسم بسمة على وجوه الجميع قبل حلول شهر رمضان.